Жорин: «Это в интересах НАТО, чтобы мы там были»

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы, первым пунктом которого было вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО).

Максим Жорин. Фото из открытых источников

В этом отношении высказался заместитель командира 3 ОШБр, майор ВСУ Максим Жорин.

"На самом деле это в их интересах – мы бы там были единственной страной, умеющей воевать. Знающей вообще, что такое современная война.

В НАТО входят преимущественно государства, годами боровшиеся с милитаризацией. Они сильно ослабли, как и Запад в целом, что выглядит очень пассивно. Но что-то они не очень-то хотят нас брать.

Главный вопрос для нас – каков будет статус оккупированных территорий. Ведь никто не возьмет нас в НАТО, пока идут боевые действия. И где будет эта линия? Враг каждый день наступает и продвигается", – отметил военный.

Жорин отметил, что не верит в то, что НАТО нас или вообще кого-то может действительно защитить.

"У них есть инструменты и оружие, но они боятся их использовать. А просто гарантии россию точно не остановят", – резюмировал майор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Уже не против. США могут поддержать вступление Украины в НАТО

Лидеры США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер не имеют общего мнения по вопросу приглашения Украины в НАТО.

Как пишет издание Le Monde, вступление Украины в Альянс сейчас блокируют США и Германия, тогда как Франция и Великобритания не против, чтобы Украина присоединилась к блоку. По информации источников, руководство США уже не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО. "Если Камала Гаррис будет избрана президентом США, то вполне возможно, что Джо Байден сможет двигаться в этом направлении в течение переходного периода. Если же выборы выиграет Дональд Трамп, то аргументация теряет силу, а малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию", — сообщил европейский дипломатический источник.