Живем на пороховой бочке: в Раде рассказали о реальном отношении США к Зеленскому

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Кречмаровская Наталия
После инаугурации президента США Дональда Трампа между Америкой и Украиной возникали моменты напряженных отношений.
Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников
Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала, что на самом деле думают в США о президенте Украины Владимире Зеленском и стране в целом.
По ее словам, США недовольны, как Украиной, так и российской стороной. Она рассказала, что когда депутаты были делегацией на Парламентской ассамблее НАТО, то во время двусторонней встречи с США услышали немало критики. Негатив, по ее словам, был в сторону Зеленского и всей команды по поводу поведения украинской стороны.
К тому же, по словам Скороход, в США неоднократно отмечали, чтобы Украина искала поддержки в ЕС. Кроме того, в планах Америки — чтобы максимальные затраты взял на себя Евросоюз.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, вероятно, продолжит массированные обстрелы Украины, чтобы удовлетворить желание мести россиян.
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