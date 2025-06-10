Живем на пороховой бочке: в Раде рассказали о реальном отношении США к Зеленскому

После инаугурации президента США Дональда Трампа между Америкой и Украиной возникали моменты напряженных отношений.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Народная депутат Украины Анна Скороход рассказала, что на самом деле думают в США о президенте Украины Владимире Зеленском и стране в целом.

По ее словам, США недовольны, как Украиной, так и российской стороной. Она рассказала, что когда депутаты были делегацией на Парламентской ассамблее НАТО, то во время двусторонней встречи с США услышали немало критики. Негатив, по ее словам, был в сторону Зеленского и всей команды по поводу поведения украинской стороны.

"Очень много задавалось вопросов — когда вы, ваш президент или ваши другие представители выходят вести дипломатию на публику, то с кем они разговаривают. Ведь дипломатия на публике не ведется. Она не ведется в ежедневных выбросах какой-либо информации, просьб в соцсети. Она не ведется в ежедневных выбросах каких-либо в интервью на телеканалах разных стран и тому подобное”, — отметила нардепка.

К тому же, по словам Скороход, в США неоднократно отмечали, чтобы Украина искала поддержки в ЕС. Кроме того, в планах Америки — чтобы максимальные затраты взял на себя Евросоюз.

"К чему это приведет, я не могу сказать. Возможно к миру, возможно еще к худшим последствиям. На сегодняшний день, я думаю, что мы все живем на пороховой бочке никто не знает, что будет вечером, никто не знает, что будет завтра", — отметила Скороход.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия, вероятно, продолжит массированные обстрелы Украины, чтобы удовлетворить желание мести россиян.



