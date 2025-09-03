Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.

Андрей Сибига

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил "новый набор старых ультиматумов" от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.





"Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот — ее ультиматумы становятся все более абсурдными", — написал Сибига.

"Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву", — подытожил глава МИД.



министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал

Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира. Позицию Москвы топ-дипломат России озвучил в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Министр добавил, что официальная позиция Москвы свидетельствует о росте так называемых "аппетитов" агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

Глава российского МИД отметил, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".



