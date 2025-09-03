logo

BTC/USD

112271

ETH/USD

4470.41

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Ждать больше нечего: Украина с резким призывом по России обратилась к союзникам
commentss НОВОСТИ Все новости

Ждать больше нечего: Украина с резким призывом по России обратилась к союзникам

Реагируя на заявления Лаврова Сибига заявил, что пришло время надоумить Москву

3 сентября 2025, 14:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия не настроена на переговоры, а ультиматумы Кремля в отношении Украины становятся все более абсурдными. Поэтому пришло время для новых жестких санкций.

Ждать больше нечего: Украина с резким призывом по России обратилась к союзникам

Андрей Сибига

Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

Дипломат отметил, что в последнее время президент США Дональд Трамп приложил много усилий и времени для приближения мира в Украине.

Однако в ответ глава Белого дома получил "новый набор старых ультиматумов" от Москвы, которые недавно озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия не изменила своих агрессивных целей и не демонстрирует никакой готовности к содержательным переговорам. Наоборот — ее ультиматумы становятся все более абсурдными", — написал Сибига.

Министр добавил, что официальная позиция Москвы свидетельствует о росте так называемых "аппетитов" агрессора, если не будет проявления сопротивления и силы.

"Пришло время нанести сильный удар по российской военной машине новыми жесткими санкциями и привести в чувство Москву", — подытожил глава МИД.

Читайте также на портале "Комментарии" - министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия Кремля, которые, по его мнению, станут залогом "длительного" мира. Позицию Москвы топ-дипломат России озвучил в интервью индонезийской газете Kompas, которое опубликовано на сайте МИД РФ.

Глава российского МИД отметил, для достижения длительного мира, следует признать и закрепить в международно-правовой форме новые "территориальные реалии", сложившиеся после присоединения Крыма, Севастополя, "ДНР" и "ЛНР", а также Запорожской и Херсонской областей к России в результате так называемых "референдумов".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости