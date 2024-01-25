Зеленскому советовали не возвращаться в Украину накануне вторжения РФ: детали

19 февраля 2022 года, когда президент Украины Владимир Зеленский выступал на Мюнхенской конференции по безопасности, некоторые лидеры западных государств предлагали ему не возвращаться в Киев и заняться формированием правительства в изгнании. Об этом в своей книге пишет корреспондент журнала Time Саймон Шустер, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "РБК".

Зеленскому советовали формировать правительство в экзиле. Фото из открытых источников

В книге пишет, что перед речью в Мюнхене Зеленский встречался с американской делегацией, возглавляемой вице-президентом США Камалой Гаррис. По словам участников встречи, американцы сообщили президенту Украины, что вторжение РФ неизбежно произойдет.

Саймон Шустер утверждает, что руководство Украины не верило данным разведки США, но ожидало получить от Запада больше поддержки.

В частности, Зеленский просил ввести против России экономические и финансовые санкции и дать Украине вооружение, однако Гаррис не приняла предложения украинского президента как приемлемые.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, руководителя ГУР Кирилла Буданова, председателя СБУ Василия Малюка и начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы о ситуации с падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 и обмене пленными. Президент также дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе проинформировать партнеров о имеющихся данных у Украины о падении Ил-76.

"Комментарии" также сообщали, что российские оккупанты продолжают привлекать к войне против Украины наемников из всех стран мира, чтобы иметь возможность продолжать свою захватническую политику. На временно оккупированных территориях Донецкой области замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком и бывшими "вагнеровцами".

