Зеленский заявил Трампу, что Путин - лжец: чем доказал свои слова (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский заявил, что не верит в якобы готовность кремлевского диктатора Владимира Путина к "миру". Украинский лидер признался, что предупредил об этом американского президента Дональда Трампа во время разговора 12 февраля. Об этом сообщает 14 февраля портал "Комментарии" со ссылкой на выступление Зеленского на мероприятии Мюнхенской конференции по безопасности.

Зеленский рассказал о встрече с Путиным в 2019 году и заявил, что тот обманул его. Коллаж: Комментарии

Зеленский заявил, что рисков в разговоре с Путиным для Трампа нет, потому что он сильнее Путина. Но украинский лидер в то же время допускает, что "есть риски для всего мира". Глава государства отметил, что он уже провел несколько телефонных разговоров с американским президентом, включая звонок 12 февраля.

"Он сказал мне: "Я думаю, что Путин хочет решить войну". Я сказал ему, что тот – лжец, можешь на это полагаться. Надеюсь, ты нажмешь на него, потому что я ему не верю", – пересказал Зеленский свой разговор с Трампом.

Президент Украины уточнил, что речь идет о его поездке во Францию ​​в 2019 году, когда он единственный раз в качестве главы государства разговаривал с российским диктатором лицом к лицу. Он напомнил, что тогда уже договаривался с Путиным о "перемирии", и тогда договоренности так и не были воплощены в жизнь. Кроме того, по утверждению Зеленского, в тот раз Украине удалось обменять не всех пленных, по которым была договоренность.





Читайте также на "Комментариях" — если Украину в ближайшее время не возьмут в НАТО, стране для обеспечения безопасности требуется не уменьшать Силы обороны, а увеличивать. Зеленский сказал, что численность ВСУ должна составлять 1,5 миллиона военных.

Кроме того, украинский лидер высказался и о контингенте сил, который должен обеспечивать мир и неприкосновенность буферной зоны после того, как мир с Россией будет заключен. Ранее Зеленский отмечал, что здесь понадобится до 200 тыс. военных из Европы, и что такой проект невозможен без непосредственного участия США. Теперь президент допустил, что ВСУ могут справиться и без посторонней помощи — но есть условие.

"Мы готовы на контингент, состоящий даже исключительно из украинцев. Вопросы в оснащении. То есть, если у нас 150-160 самолетов F-16, плюс 25 систем Patriot, то для чего нам команды США или европейских (стран)… Если вопрос в гражданстве (солдат) — он не стоит, США нужны как союзник", — заявил президент Украины.