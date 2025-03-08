Зеленский заявил о встрече с командой из США: кто будет вести переговоры

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча между украинскими и американскими представителями. Также президент назвал состав переговорной команды Украины.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский на платформе X опубликовал сообщение, где рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию, который запланирован на 10 марта. Однако на встрече между Украиной и США президент не будет.
Также он назвал состав представителей Украины для переговоров с США в Саудовской Аравии:
Зеленский подчеркнул, что Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, какая гарантия безопасности для Украины гарантированно приведет к успеху.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины.
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