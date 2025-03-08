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Зеленский заявил о встрече с командой из США: кто будет вести переговоры

Владимир Зеленский сообщил состав украинской делегации для переговоров с США.

сегодня, 16:32
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, где пройдет встреча между украинскими и американскими представителями. Также президент назвал состав переговорной команды Украины.

Зеленский заявил о встрече с командой из США: кто будет вести переговоры

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский на платформе X опубликовал сообщение, где рассказал о своем визите в Саудовскую Аравию, который запланирован на 10 марта. Однако на встрече между Украиной и США президент не будет.

"Следующую неделю начну с визита в Саудовскую Аравию, и после моей встречи в понедельник с Наследным принцем украинские дипломатические и военные представители останутся для встречи во вторник с американской командой", — пишет президент.

Также он назвал состав представителей Украины для переговоров с США в Саудовской Аравии:

  • – Руководитель Офиса президента Андрей Ермак
  • – Министр иностранных дел Андрей Сибига
  • – Министр обороны Рустем Умеров
  • – Военный и заместитель руководителя ОП Павел Палиса

Зеленский подчеркнул, что Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и продолжительным миром.

"С нашей стороны будет четкая настроенность на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды этой войны. На столе абсолютно реалистичные предложения. Главное – двигаться быстро и результативно", — добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, какая гарантия безопасности для Украины гарантированно приведет к успеху.

Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде назвали три ключевых принципа администрации Трампа в отношении Украины.



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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1898361930349224311
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