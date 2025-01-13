Зеленский заявил о помощи для Приднестровья: есть одно условие

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов направить помощь Приднестровью, если фактические руководители региона согласятся его получить от украинской стороны, а не идти по указаниям с Кремля.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о разговоре с президентом Молдовы Маей Санду о ситуации в стране после 1 января 2025 года, когда Украина прекратила транзит российского газа через собственную территорию.
Как пояснил Зеленский, Россия создала в Молдове энергетический вакуум энергоресурсов из-за которого страдают люди. Кроме того, это шаг Кремля, чтобы повлиять на выборы в Молдове, запланированные на 2025 год. По словам президента, Украина может помочь с энергетическим вопросом в Приднестровье, если согласятся принять помощь.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на отказ Словакии от газовой помощи. По словам президента, премьер Фицо использует популизм и обвинения вместо шагов, которые улучшат положение собственного народа.
Также "Комментарии" писали о том, что у Путина обвинили Украину в срыве газоснабжения в Приднестровье.
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