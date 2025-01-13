Зеленский заявил о помощи для Приднестровья: есть одно условие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов направить помощь Приднестровью, если фактические руководители региона согласятся его получить от украинской стороны, а не идти по указаниям с Кремля.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал о разговоре с президентом Молдовы Маей Санду о ситуации в стране после 1 января 2025 года, когда Украина прекратила транзит российского газа через собственную территорию.

"На неделе у меня был разговор с президентом Маей Санду. Мы обсудили как можно разрешить гуманитарный кризис в Приднестровье", — сказал президент.

Как пояснил Зеленский, Россия создала в Молдове энергетический вакуум энергоресурсов из-за которого страдают люди. Кроме того, это шаг Кремля, чтобы повлиять на выборы в Молдове, запланированные на 2025 год. По словам президента, Украина может помочь с энергетическим вопросом в Приднестровье, если согласятся принять помощь.

"Украина может помочь с углем. Однако пока мы не видим ответной реакции от тех, кто фактически контролирует ситуацию на левом берегу Днестра. Если они подыгрывают России, это одно дело. Совсем другое дело, если они действительно хотят помочь людям в Приднестровье", – сказал Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на отказ Словакии от газовой помощи. По словам президента, премьер Фицо использует популизм и обвинения вместо шагов, которые улучшат положение собственного народа.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина обвинили Украину в срыве газоснабжения в Приднестровье.