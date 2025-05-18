Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с Папой Римским Львом XIV.

Зеленский встретился с Папой. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский отметил, что авторитет и голос Святого Престола могут сыграть немаловажную роль в завершении войны России против Украины.

"Благодарим Ватикана за готовность стать площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради реальных результатов", – отметил украинский президент.

Как известно, 12 мая Владимир Зеленский и новый Папа Римский провели первый телефонный разговор. Папа Римский Лев XIV во время церемонии восхождения на престол в воскресенье заявил, что "измученная Украина ждет переговоров о справедливом и крепком мире".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.