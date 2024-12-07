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Зеленский встретился с Макроном и Трампом (ВИДЕО)

Президент Украины встретился с лидером Франции и США

7 декабря 2024, 19:26
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером 7 декабря прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский встретился с Макроном и Трампом (ВИДЕО)

Зеленский прибыл в Париж. Фото из открытых источников

По данным западных медиа, Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в 17.30 по местному времени.

Отмечается, что украинский президент присоединился к Эмманюэлю Макрону и Дональду Трампу, новоизбранному президенту США.

В дальнейшем запланирована трехсторонняя встреча Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что некачественные мины, которые осенью были поставлены ВСУ, будут заменены на счет завода-производителя, сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин. "Обсудили сегодня в Верховной Раде ситуацию по бракованным 120-мм мин. По состоянию на данный момент военными зафиксировано 417 случаев внештатного срабатывания 120-мм мин. Это изложено в отчетах, поступивших от воинских частей", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что рынок нефти в ближайшие два года может столкнуться со снижением цен, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он заявил, что риски для рынка нефти исходят со стороны США и Саудовской Аравии. По его словам, США могут увеличить добычу на 400-600 тысяч баррелей в сутки из-за применения новой технологии нефтегазодобычи и обещания нового президента Дональда Трампа снизить корпоративные налоги до 15%. Саудовская Аравия имеет свободные мощности в 1 млн баррелей в день, отметил он.



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Источник: https://x.com/TrumpWarRoom/status/1865435687261987018?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1865435687261987018%7Ctwgr%5Ea57fc8af36cd6e6d0651272fd3ea547fdcc78b79%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2024%2
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