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Зеленский в Будапеште: «Объятия с Путиным не помогут. Нам нужно оружие»

Президент Украины осудил дружеские отношения с российским диктатором со стороны некоторых европейских лидеров

сегодня, 15:06
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Недилько Ксения

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский обратился к проходящему в Будапеште саммиту Европейского политического сообщества, чтобы отметить, что концепция "мир благодаря силе" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность. Сейчас она необходима снова.

Зеленский в Будапеште: «Объятия с Путиным не помогут. Нам нужно оружие»

Орбан и Зеленский. Фото из открытых источников

"Я благодарю всех за поддержку Украины и нашего народа. Мы защищаемся не от русских слов, а от русских нападений. Поэтому нам нужно достаточное количество оружия, а не поддержка в переговорах. Объятия с Путиным не помогут. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, и все становится только хуже. Он думает только о войнах и не изменится. Только давлением его можно сдержать", – отметил Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что гарантированная безопасность Украины может быть только в составе НАТО.

"Во время этой войны мы увидели несостоятельность определенных европейских подходов. Например, чем ближе к России, тем слабее становится концепция нейтралитета. Быстрое присоединение Финляндии и Швеции к НАТО показало, как европейские лидеры и лидеры Альянса действительно представляют себе гарантированную безопасность – не на словах, а через НАТО. Украина приняла это к сведению", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Зеленский приехал к крупнейшему союзнику Путину в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября прибыл в Венгрию для участия в саммите Европейского политического сообщества. Это первый визит Зеленского к премьер-министру Виктору Орбану с начала полномасштабного вторжения России.

В ходе прибытия на саммит Европейского политического сообщества Владимира Зеленского встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которому президент Украины пожал руку. Перед визитом Зеленский анонсировал, что помимо саммита у него будет ряд встреч с другими европейскими лидерами, где будут обсуждаться вызовы безопасности Европы.



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