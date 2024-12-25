Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене посла Украины в Германии. Как сообщает издание BILD со ссылкой на дипломатические источники, Алексей Макеев, занимавший этот пост с сентября 2022 года, будет уволен. Новым послом станет Евгений Корнийчук, представляющий Украину в Израиле.

Алексей Макеев

Официальной причиной замены называется регулярная ротация дипломатов. Однако, по данным источников, на это решение могла повлиять критика, которую Макеев неоднократно получал от предшественника Андрея Мельника.

Мельник, работавший послом в Германии в течение восьми лет, обвинял Макеева в недостаточной активности и призвал к большей сосредоточенности в исполнении обязанностей.

Алексей Макеев будет оставаться в Берлине до февраля. За время его работы в должности Германия предоставила Украине значительную военную помощь, в том числе 121 боевой танк, 140 БМП и другое оружие.

В июле 2022 года Андрей Мельник был уволен с должности после длительного срока службы, превышавшего привычный четырех-шестилетний период. Его деятельность сопровождалась громкой критикой в адрес германских властей, а также открытыми замечаниями в адрес преемника.

Назначение Евгения Корнийчука, ранее представлявшего Украину в Израиле, открывает новую страницу в дипломатических отношениях Украины и Германии. Ожидается, что он продолжит работу по поддержке Украины в условиях войны и укреплению международной коалиции в ее поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ набросилась на Германию и НАТО с новыми обвинениями. Там заявили об их прямом участии на стороне Украины в войне.



