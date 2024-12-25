logo

BTC/USD

96582.99

ETH/USD

3411.98

LTC/USD

104.30

USD/UAH

42.20

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский уволил посла в Германии: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский уволил посла в Германии: подробности

Стало известно, что Зеленский принял решение уволить посла Украины в Германии

25 декабря 2024, 18:34
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о смене посла Украины в Германии. Как сообщает издание BILD со ссылкой на дипломатические источники, Алексей Макеев, занимавший этот пост с сентября 2022 года, будет уволен. Новым послом станет Евгений Корнийчук, представляющий Украину в Израиле.

Зеленский уволил посла в Германии: подробности

Алексей Макеев

Официальной причиной замены называется регулярная ротация дипломатов. Однако, по данным источников, на это решение могла повлиять критика, которую Макеев неоднократно получал от предшественника Андрея Мельника.

Мельник, работавший послом в Германии в течение восьми лет, обвинял Макеева в недостаточной активности и призвал к большей сосредоточенности в исполнении обязанностей.

Алексей Макеев будет оставаться в Берлине до февраля. За время его работы в должности Германия предоставила Украине значительную военную помощь, в том числе 121 боевой танк, 140 БМП и другое оружие.

В июле 2022 года Андрей Мельник был уволен с должности после длительного срока службы, превышавшего привычный четырех-шестилетний период. Его деятельность сопровождалась громкой критикой в адрес германских властей, а также открытыми замечаниями в адрес преемника.

Назначение Евгения Корнийчука, ранее представлявшего Украину в Израиле, открывает новую страницу в дипломатических отношениях Украины и Германии. Ожидается, что он продолжит работу по поддержке Украины в условиях войны и укреплению международной коалиции в ее поддержку.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ набросилась на Германию и НАТО с новыми обвинениями. Там заявили об их прямом участии на стороне Украины в войне.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/BILD_Russian/20595
Теги:

Новости

Все новости