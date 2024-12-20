Зеленский существенно обновил команду дипломатов: кого куда назначили

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил назначение 30 новых дипломатов.

Украинских дипломатов обновили во многих странах. Фото из открытых источников

Как сообщает Офис президента, президент, в частности, определился с представителями Украины в НАТО и ООН.

"С нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН и другие. Эти и другие указы – вскоре , согласно дипломатическим процедурам", — рассказал Владимир Зеленский.

Пока указов о назначении еще нет.

Отмечается, что посол в Бразилии Андрей Мельник должен заменить на должности Сергея Кислицу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что гражданам и властям Украины необходимо принять фундаментальное решение — продолжать борьбу или вести мирные переговоры, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. "Украинцы должны принять фундаментальные решения по продолжению борьбы или переговоров и попытке довести их до прекращения огня", — сказал Энтони Блинкен. По словам госсекретаря США, также фундаментальным является вопрос, готова ли Россия к переговорам.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после захвата Курахово российская армия может "переключиться" на Краматорское направление, считает офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Считаю, что не зря ребята начинают волноваться за потенциальное Краматорское направление. На данный момент идет довольно успешная оборона Часового Яра и Торецка. Но если в ближайшей перспективе россиянам удастся "закрыть" Курахово и "карман" рядом с ним, то оперативно-стратегический акцент РФ может сместиться на Торецк и Часов Яр", — написал военный.