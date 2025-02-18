Зеленский срочно отменил визит в Саудовскую Аравию: что произошло

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля. Вместо этого украинский президент посетит Эр-Рияд 10 марта, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Зеленского после встречи в Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Зеленский не хочет "совпадений", поэтому поедет в Саудовскую Аравию в марте. Фото: Офис президента

"Я не знаю, кто там будет оставаться, кто будет уезжать. Мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию", — заявил Зеленский, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с американской делегацией в Эр-Рияде.

По этому вопросу Украина уже связалась с партнерами в Саудовской Аравии. Было принято решение перенести визит на 10 марта, добавил президент.

Глава государства должен был прибыть в королевство завтра, 19 февраля, однако визит перенесли на 10 марта. Зеленский в очередной раз подчеркнул, что никакие решения об Украине не могут быть приняты без Украины.

В Саудовской Аравии Зеленский мог теоретически встретиться с делегацией США, которая 18 февраля участвовала в переговорах с представителями РФ. Однако президент отметил, что ждет американцев в Украине.

Как писал портал "Комментарии", переговоры делегаций России и США прошли "неплохо". Такой вывод сделал помощник кремлевского диктатора Путина Юрий Ушаков, вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым присутствовавший на переговорах с американской делегацией в Эр-Рияде Саудовской Аравии.

Правитель РФ Владимир Путин уже после того, как Трамп поставил ему ультиматум в январе 2025 года, завел старую песню про якобы "нелегитимность" Зеленского. Он считает, что, не проведя выборы в 2024 году, президент Украины якобы уже не полномочен подписывать документы о мире, которые станут результатом переговоров с РФ. В медиа обсуждалась также идея, что подписывать мир с Россией должна уже обновленная (после выборов президента и нового состава Рады) власть Украины.

Как писал портал "Комментарии", Трамп не стал называть Украину равноправным участником переговоров о мире и ушел от прямого ответа на этот вопрос на пресс-конференции Белом доме 12 февраля.