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Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал с президентом США Джо Байденом

сегодня, 00:34
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Марьян Ощановский

Глава Украины выразил президенту США соболезнования в связи со страшными пожарами в Калифорнии и потерей людей, а также отметил героизм американцев, помогающих спасать жизнь от огня и останавливающих распространение лесных пожаров.

Зеленский созвонился с Байденом: о чем говорили

Зеленский поговорил с Байденом. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за поддержку Украины, ее независимость и за консолидацию международного сообщества.

"Вместе мы создали глобальную коалицию защитников свободы и принципов международного мира и безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Главы государств обсудили детали нового санкционного пакета США по российской энергетике, помогающей Владимиру Путину финансировать войну.

"Очень важно, что теперь Америка ударила по теневому танкерному флоту России и таким компаниям, как "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен чувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков. Благодарен Америке, обеим партиям, обеим палатам Конгресса, которые поддерживают вполне справедливое давление на Россию за неспровоцированную и преступную агрессию", — заявил украинский президент.

Руководители Украины и США также обсудили ситуацию на поле боя, необходимость и дальше укреплять украинский воздушный щит и защищать жизнь в украинских городах и селах от российского террора.

"Ценим, что президент Байден сказал: сохранение и защита независимости Украины имеют критическое значение для всей Европы и демократического мира. Обязательно выстоим и добьемся устойчивого мира для наших людей и страны", — резюмировал Владимир Зеленский.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12948
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