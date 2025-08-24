Зеленский двузначно ответил на вопрос о "дружбе" с Венгрией

Президент Владимир Зеленский заявил, что будущие отношения между Украиной и Венгрией зависят от позиции правительства Виктора Орбана. По его словам, Будапешт сам решит снимет ли вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС, или поставит под угрозу "дружбу".

Виктор Орбан и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский выступил на совместном брифинге с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве. Во время него президент подчеркнул, что Украина всегда пыталась поддерживать добрососедские отношения с Венгрией.

"Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией. А теперь существование дружбы зависит от позиции Венгрии", – сказал президент.

Этот ответ прозвучал на вопрос журналистов о том, могут ли последние удары по нефтепроводу "Дружба" в России повлиять на позицию премьера Виктора Орбана по снятию вето к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Комментируя ситуацию, Зеленский не уточнил, говорил ли он о "дружбе" между странами в политическом смысле, или имел в виду нефтепровод "Дружба", работа которого была остановлена после недавних атак.

Напомним, отношения между двумя странами остаются напряженными с начала полномасштабной войны. Венгрия, которая продолжает импортировать российскую нефть и газ, неоднократно блокировала решения ЕС, связанные с поддержкой Украины, в частности, выделение финансовой помощи и открытие переговоров по членству в ЕС.

