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Зеленский рассказал с каким президентом не встретился на саммите G7

Несмотря на три дня саммита G7 в Японии, Владимир Зеленский не смог встретиться с лидером, предлагавшим свое мирное предложение для Украины.

сегодня, 11:25
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Автор:

Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский был приглашен на саммит G7, состоявшийся в Японии. На встречу приехали многие мировые лидеры, однако украинскому президенту не удалось встретиться с некоторыми из них. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "УП".

Зеленский рассказал с каким президентом не встретился на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников


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Во время пресс-конференции Владимир Зеленский рассказал, что на саммите Большой семерки он встретился почти со всеми лидерами государств, приехавших в Японию в период с 19 по 21 мая. Однако не удалось пообщаться с президентом Бразилии Лула да Силва.

"У всех есть свои графики, поэтому мы не смогли встретиться с бразильским президентом", — рассказал Зеленский.

На уточняющий вопрос от журналистов, разочарован ли он, что не удалось встретиться с бразильским лидером Зеленский ответил: "Я думаю, это его разочаровывает", а потом улыбнулся.

Президент Бразилии успел прокомментировать разочаровавшую его ситуацию. Лула да Силва отметил, что ожидал встречи с украинской делегацией, однако принял в то время президента Вьетнама. Когда его разговор закончился, у Зеленского уже была другая встреча, рассказал президент Бразилии. Интересно, что кроме Владимира Зеленского президент США Джо Байден также не нашел времени для встречи с бразильским лидером.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Бразилии Лула да Силва рассказал, почему отказался дать боеприпасы для Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Лула да Силва изменил свое мнение по поводу целостности Украины. Бразильский президент осудил российское вторжение в Украину, но не отказывается от своей мирной инициативы.



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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/21/7403174/
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