Зеленский рассказал, почему при переговорах с РФ вынуждены идти на компромиссы

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. Об этом он сказал в интервью Time.
Владимир Зеленский
При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом". Президент сравнил это с гипотетической ситуацией, если бы мир решил снять изоляцию с Адольфа Гитлера, что, по его мнению, было бы невозможно.
Он также подчеркнул, что многие готовы обсуждать прекращение огня без каких-либо предварительных условий, что является значительным компромиссом. Однако именно Путин на это не согласен, что и создает главную проблему.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе убеждены в том, что Трамп пошел на значительные уступки Путину.
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