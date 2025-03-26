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Зеленский рассказал, почему при переговорах с РФ вынуждены идти на компромиссы

Зеленский убежден, что на самом деле Путин не понимает язык компромиссов

26 марта 2025, 17:41
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отмена политической изоляции российского диктатора Владимира Путина и диалог с ним со стороны Запада уже значительный компромисс. Однако сам Путин воспринимает только ультимативный язык. Об этом он сказал в интервью Time.

Зеленский рассказал, почему при переговорах с РФ вынуждены идти на компромиссы

Владимир Зеленский

При этом глава государства подчеркнул, что решение США фактически открыть путь к общению с Путиным можно считать "великим историческим компромиссом". Президент сравнил это с гипотетической ситуацией, если бы мир решил снять изоляцию с Адольфа Гитлера, что, по его мнению, было бы невозможно.

"Мы говорим о прекращении огня и понимаем, с кем имеем дело. Это как в той истории, когда террорист захватывает банк, а люди понимают, что не могут ему сразу сказать: "Иди оттуда! Отпустите всех людей, оставьте деньги. Профессионалы понимают, как начинать разговор. Речь идет о компромиссах ради людей. И здесь тоже самое. Это ради людей, людей на фронте. И ради всех людей, когда все сказано и сделано", – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что многие готовы обсуждать прекращение огня без каких-либо предварительных условий, что является значительным компромиссом. Однако именно Путин на это не согласен, что и создает главную проблему.

"Мы хотим использовать с ним язык дипломатии, но он так и не выучил этот язык. Он говорит на другом языке. Не потому, что он не знаком с дипломатией. Он понимает это как инструмент. Но он против диалога. Он не человек диалога. Он человек ультиматумов", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе убеждены в том, что Трамп пошел на значительные уступки Путину.




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Источник: https://time.com/7271480/zelensky-transcript-trump-white-house/
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