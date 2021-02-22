Зеленский рассказал, почему МВФ до сих пор не дал Украине транш

Международный валютный фонд не предоставил Украине транш кредита в 700 млн долларов. Причина — в обязательствах украинской власти принять определенные законы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

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По словам Зеленского, в программе с МВФ предполагалось три транша, два из них — по 700 млн долларов. Как рассказал гарант, МВФ должны были предоставить дату, когда будет выделен второй транш в объеме 700 млн долларов. Однако программа была не выполнена из-за ряда проблем с принятием законодательных инициатив. В частности, речь идет о законе о Высшем совете правосудия и законопроекте о НАБУ.

"Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", — сказал Зеленский.

При этом президент уверен, что до конца 2021 года транш МВФ в Украине будет. Кроме того, Зеленский говорит, что в случае трудностей есть "план Б".

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Прогресса нет, траншей пока тоже не будет. В МВФ обращают внимание на то, что Украине не хватает прогресса для того, чтобы фонд мог завершить первый пересмотр программы. Обсуждения главным образом касались управления НБУ, улучшения законодательства и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления.

О чем говорит эта ситуация? Как она будет развиваться дальше? Люди, которые разбираются в экономике, в основном неодобрительно смотрят на то, что произошло. Корреспонденты "Комментариев" пообщались с экспертами, чтобы разобраться — что же ждет украинцев в ближайшем будущем .

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