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Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский рассказал, почему МВФ до сих пор не дал Украине транш
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Зеленский рассказал, почему МВФ до сих пор не дал Украине транш

Зеленский сообщил, когда ожидает очередной транш МВФ

сегодня, 13:01
Автор:

Таисия Ерохина

Международный валютный фонд не предоставил Украине транш кредита в 700 млн долларов. Причина — в обязательствах украинской власти принять определенные законы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура".

Зеленский рассказал, почему МВФ до сих пор не дал Украине транш

Фото из открытых источников

По словам Зеленского, в программе с МВФ предполагалось три транша, два из них — по 700 млн долларов. Как рассказал гарант, МВФ должны были предоставить дату, когда будет выделен второй транш в объеме 700 млн долларов. Однако программа была не выполнена из-за ряда проблем с принятием законодательных инициатив. В частности, речь идет о законе о Высшем совете правосудия и законопроекте о НАБУ.

"Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность", — сказал Зеленский.

При этом президент уверен, что до конца 2021 года транш МВФ в Украине будет. Кроме того, Зеленский говорит, что в случае трудностей есть "план Б".

Напомним, миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила работу в Украине. Прогресса нет, траншей пока тоже не будет. В МВФ обращают внимание на то, что Украине не хватает прогресса для того, чтобы фонд мог завершить первый пересмотр программы. Обсуждения главным образом касались управления НБУ, улучшения законодательства и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления.

О чем говорит эта ситуация? Как она будет развиваться дальше? Люди, которые разбираются в экономике, в основном неодобрительно смотрят на то, что произошло. Корреспонденты "Комментариев" пообщались с экспертами, чтобы разобраться — что же ждет украинцев в ближайшем будущем .


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Источник: https://youtu.be/Oj6Q81mrxnI
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