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Зеленский рассказал, о чем попытается договориться с лидерами ЕС в Брюсселе

Украинский президент встретится с главами европейских государств

18 декабря 2024, 22:52
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Марьян Ощановский

В ближайшие два дня президент Украины Владимир Зеленский проведет в Брюсселе ряд важных встреч с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами.

Зеленский рассказал, о чем попытается договориться с лидерами ЕС в Брюсселе

Зеленский отправился в Брюссель. Фото из открытых источников

"Встречи в Брюсселе – это очень хорошая возможность поговорить о гарантиях безопасности для Украины на сегодня и на завтра", — рассказал Владимир Зеленский.

Украинский президент рассказал, что в течение двух следующих дней будет работать в Брюсселе.

По словам Владимира Зеленского, встречи с руководителями европейских стран будут посвящены формированию общей позиции Европы о том, как "обезопасить Украину, усилить нас, наше государство, наших граждан и нашу армию".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются захватить Большую Новоселку в Донецкой области, после чего могут перейти к оккупации Днепропетровской области. "Большая Новоселка — это огромный узел, который открывает россиянам возможности для дальнейшего наступления на нескольких направлениях. Речь идет как о направлении на север Донецкой области в сторону Покровска, так и в направлении запада — Запорожской области. Не исключено, что россияне имеют в своих планах также вторжение в Днепропетровскую область", — рассказал Богдан Петренко.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США не были заранее проинформированы о запланированной ликвидации российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве. Как пишет издание AFP, об этом рассказал чиновник США на условиях анонимности. Собеседник заверил, что США не знали заранее об операции, в ходе реализации которой погиб российский генерал.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8qsjP6QXjsY
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