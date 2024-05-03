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Зеленский рассказал, каким вопросам будет посвящен первый саммит мира

На мирном саммите страны обсудят обмен пленными по формуле "всех на всех"

3 мая 2024, 23:43
Автор:
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Марьян Ощановский
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В рамках первого саммита мира в Швейцарии Украина планирует поднять вопросы энергетической и ядерной безопасности, а также обмена пленными, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский рассказал, каким вопросам будет посвящен первый саммит мира

В июне состоится Швейцарский саммит мира. Фото из открытых источников

"Это энергетическая безопасность и ядерная безопасность. Дальше вопрос свободного судоходства – это наша пищевая безопасность и не блокирование Черного и Азовского морей. И гуманитарный трек, в который входят два вопроса – обмен "всех на всех" и возвращение украинских детей, которые были силой депортированы в Россию", — сообщил Владимир Зеленский.

Если все участники саммита поддержат эти вопросы, дальше будут детальные наработки и их решения с российской стороной при посредничестве союзников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на востоке Украины российские захватчики медленно, но уверенно продвигаются на протяжении последних недель. Издание Reuters в своем репортаже рассказывает, что ВСУ хотели бы сделать больше для того, чтобы остановить окупантов, однако не имеют достаточно снарядов для отражения российских атак. Украинские подразделения ожидают поставок боеприпасов после того, как на прошлой неделе был одобрен новый пакет помощи от США на $61 млрд.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американская помощь на сумму $61 млрд стала спасительным кругом для Украины, однако этого недостаточно, чтобы Россия отказалась от продолжения войны. Для прекращения войны на выгодных условиях Украина должна сделать гораздо больше, чем получать очередные пакеты военной помощи. Если Украина хочет предотвратить победу России в долгосрочной перспективе, ей понадобится комплексная стратегия. Это означает обучение, оснащение и мобилизацию новых сил.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=01VdsiE3LGk
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