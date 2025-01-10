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Зеленский провел важную встречу с Мелони: о чем говорили

Украинский президент посетил Италию

сегодня, 00:40
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Марьян Ощановский

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 9 января прибыл в Италию, где провел встречу с премьер-министром Джорджей Мелони.

Зеленский провел важную встречу с Мелони: о чем говорили

Зеленский встретился с Мелони. Фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, среди ключевых тем его переговоров с Джорджей Мелони были укрепление безопасности, реагирование на глобальные события и подготовка к конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Риме.

"Глубоко благодарен Италии и итальянскому народу за их несгибаемую поддержку. Вместе мы можем приблизить справедливый мир и укрепить наши коллективные позиции", – добавил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что преследует цель в течение 100 дней после инаугурации Дональда Трампа найти решение полномасштабной войны в Украине. Кит Келлог отметил, что осознает, что у США мало времени для поиска решения войны России против Украины. "Людям нужно понимать: Трамп не пытается дать что-то Путину или россиянам. Он действительно пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать справедливый и честный мир", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные сумели остановить наступление армии РФ в Курской области и не допустили захват врагом Малой Локни, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. "На Курском направлении Силам обороны удалось разрушить планы противника по захвату населенного пункта Малая Локня. Контрудары в направлении населенного пункта Великое Солдатское заставили противника перегруппироваться", — рассказал он.



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Источник: https://x.com/ZelenskyyUa?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1877440660996845812%7Ctwgr%5Ed58dc4ce7646735c5bc8df70aee46ff227688106%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2025%2F01%2F9%2F7202238%2F&mx=2
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