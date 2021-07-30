Зеленский провел разговор с директором-распорядителем МВФ: нужен ли Украине этот транш

Президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель
Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонный разговор
по поводу получения следующего транша. Миссия МВФ в Украину ожидается в сентябре. Нужен ли Украине этот транш в частности и сотрудничество с
МВФ в целом?
Зеленский и Георгиева (фото из открытых источников)
Эксперт экономических программ Украинского института будущего
Даниил Монин считает, что транш МВФ Украине после сентября нам не нужен.
"У Украины 60% выплат в этом году в сентябре, – поясняет он.
– МВФ дал понять: решайте свои вопросы самостоятельно, а мы будем продолжать
рассказывать, что вам ещё надо сделать. И денег не дадим. На прошлой неделе
Минфин привлек 500 млн долларов по ставке 6,3%. Как по мне – это дорого. Если
Укравтодор взял по 6,25% то Украина как государство обязана была брать по
5,75%. Но не взяла. Теперь же в августе нам надо будет выйти на рынок
Евробондов и взять около 1,5 млрд долларов. Надеюсь, они это сделают по 4% в
евро или ниже 6% в долларах".
По мнению Даниила Монина, Украине давно надо было взять
Евробонды – и не зависеть от МВФ вообще.
"По факту, МВФ сам не хочет давать кредит Украине. Ему
интереснее внешнее управление. Что люди, стоящие за Фондом, осуществляют с
декабря прошлого года", – считает Даниил Монин.
Экономический эксперт Александр Гаврутенко акцентирует, что у
нас за многие годы сотрудничества с МВФ сложилось обще представление, что оно и
есть наша самоцель – пригласить миссию, получить транш. В то время как задача
состоит в том, чтобы оздоровить финансовую систему и усилить надежность Украины
как контрагента во внешнеэкономических связях.
"Сам факт продолжения взаимодействия с МВФ говорит о том, что
о нашей макрофинансовой самодостаточности пока говорить рано, – отмечает
эксперт. – И что структурные реформы в ключевых и чувствительных для бюджета
отраслях еще не завершены и требуют внешнего стимулирования. В энергетической
сфере, в антикорупционной инфраструктуре, в судебной системе, в банковском
секторе – к сожалению, здесь продуктивные изменения возможны только под
усиленным внешним надзором наших кредиторов. Внутреннего же политического
ресурса и воли пока явно недостаточно, чтобы преодолеть популизм и частные
олигархические интересы".
Поэтому, подчеркивает Александр Гаврутенко, здравомыслящая
или просто объективная часть местных экономистов и абсолютно все, кто так или
иначе сотрудничает с Украиной в торговле, в финансовой и инвестиционной сфере
приветствуют это неустанное внимание МВФ к нашей стране.
"А это, в свою очередь, внушает надежду, что реформы будут
продолжаться, и экономическая привлекательность Украины – расти, даже
независимо от того получим мы транш или нет", – резюмирует эксперт.
Напомним, Украине не следует беспокоиться, даже если страна не получит очередного "вливания" от Международного валютного фонда (МВФ) в виде транша до конца года. Однако, по словам главы Минэкономики Алексея Любченко во время форума "Украина.30", члены правительства считают, что деньги будут получены. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, действительно ли перспективы столь радужные.
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