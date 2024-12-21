Зеленский провел кадровые перестановки в дипкорпусе: Кислица больше не постпред в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провел перестановки среди украинских послов. Соответствующие указы появились 21 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Глава государства уволил ряд послов Украины, среди них: Андрей Праведник, который занимал должность Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в Руанде; Андрей Таран, посол Украины в Словении; Петр Бешта, посол Украины в Литве; Сергей Корсунский, посол Украины в Японии; Василий Гамянин, посол Украины в Индонезии и представитель Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии; Эмине Джарапова, которая занимала должность представителя Украины при международных организациях в Вене; Евгений Филипенко, посол Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Кроме того, Зеленский уволил с должности посла Украины в Китае Павла Рябикина. Он был назначен на эту должность в апреле 2023 года. До этого Рябикин был главой Государственной таможенной службы Украины, а в 2021-2023 годах возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Также президент уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН и должности посла Содружества Багамских Островов и Республики Тринидад и Тобаго.

Президент также подписал ряд указов о назначении новых послов Украины, в частности: Вячеслава Яцюка назначили на должность посла Украины в Руанде; Юлию Федив послом в Филиппинах; Ольгу Никитченко послом в Литве; Федора Шандора послом в Венгрии; Петра Бешту послом в Словении; Василия Гамянина послом в Демократической Республике Конго; Евгения Цимбалюка представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Также Зеленский сменил главу Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО. С должности уволили Ирину Боровец, вместо нее назначили Марьяну Бецу — заместителя министра иностранных дел Украины.

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