Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность конструктивной работы с США.

Зеленский прокомментировал отношения с США. Фото из открытых источников

"Генерал Келлог уже в Киеве. Он уже встречался с главкомом Сырским, с нашими руководителями разведок и специальных служб, также с руководителем Офиса. На завтра запланирована наша встреча с генералом Келлогом. Для нас очень важно, чтобы встреча и работа с Америкой была конструктивной", — рассказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что "вместе с Америкой и Европой мир может быть более надежным".

"Это является нашей целью. И главное — чтобы это было не только нашей целью, а общей с партнерами. Тем более накануне уже третьей годовщины начала этой войны — войны, которую мы в Украине хотим закончить от первой же ее секунды. Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернуться в Украину. ", – сказал глава государства.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская делегация, которая ездила в Саудовскую Аравию на первые с начала войны полноформатные переговоры с США, получила поручение от Владимира Путина проявлять "максимально дружелюбную и в чем-то даже комплиментарную настройку к своим американским визави и лично президенту Дональ". "Делегации было поручено ехать не ругаться, а договариваться в известной степени", — сказал российский дипломат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп 19 февраля набросился с критикой и оскорблениями на президента Украины Владимира Зеленского. Портал "Комментарии" сообщает, что американский президент обозвал украинского коллегу "диктатором без выборов" и пригрозил, что тот может потерять страну. "Он отказывается проводить выборы, имеет очень низкую поддержку в украинских опросах, и единственное, в чем он хорошо разбирается, — как играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны", — грозит Трамп.