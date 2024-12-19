Зеленский призвал Европу присоединиться к мирным переговорам с РФ

Америка и Европа должны быть вовлечены в мирные переговоры с Россией. Украина, как и ЕС, должна начать диалог с крепких позиций, а сила Европы заключается в единстве. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение высказал президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: УНН

"Нам необходима скоординированная работа для достижения устойчивого мира, а не просто прекращения огня, как того хочет Путин, чтобы выиграть время. Мы должны заставить Москву к настоящему, стабильному и гарантированному миру", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации усилит усилия для завершения войны и многое будет зависеть от того, поддержит ли его Европа единым голосом.

Зеленский также подчеркнул важность сотрудничества Украины с другими странами, чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только признавали территориальную целостность Украины, но и могли влиять на Россию, когда это потребуется.

"Мы призываем Европу больше внимания уделять роли этих стран, поскольку они могут помочь убедить Россию уважать принципы территориальной целостности, отвечающей их собственным интересам и способствующей достижению мира", — сказал президент.

По мнению Зеленского, Европа и Америка способны приблизить к завершению войны и обеспечить справедливый, надежный мир. Однако для того чтобы Соединенные Штаты могли максимально давить на Россию, Европа должна занять четкую позицию.

Зеленский привел семь факторов, заставивших Россию признать необходимость мира:

1. Геополитическая ясность для Украины и Европы – приглашение Украины в НАТО.

2. Четкий прогресс по вопросу членства Украины в ЕС.

3. Усиление обороны Украины через обещанные вооружения и системы ПВО, а также срочное оснащение бригад.

4. Увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и в Европе для наращивания потенциала.

5. Сохранение и усиление санкций против России до достижения полноценного мира.

6. Активное внедрение замороженных русских активов для поддержания мирных усилий.

7. Социальная устойчивость – помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни. Это станет подтверждением поражения России в войне.

Ранее портал "Комментарии" писал, что США получили принципиальное согласие от Украины и РФ на переговоры.