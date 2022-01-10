Зеленский призвал друзей в Сенате США ввести санкции против "Северного потока-2": что думают эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал друзей в Сенате США ввести санкции против "Северного потока-2" (СП-2), поддержав закон о защите энергетической безопасности Европы.

Северный поток-2 - фото из открытых источников

Портал "Комментарии" обратился к экспертам, чтобы узнать, готовы ли США к такому шагу до гипотетического вторжения РФ в Украину.

Все заявления Зеленского и отдельных американских сенаторов о необходимости новых санкций – это часть такой себе игры

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук не думает, что СП-2 — та ключевая точка, от которой отталкиваются в сегодняшних переговорах США и Россия.

"В Женеве сегодня, а в Брюсселе и Вене в течение этой недели будут обсуждать вопросы НАТО, потенциальных попыток РФ собрать войска и напасть на Украину, как мы читаем в некоторых зарубежных СМИ. Мне кажется, это серьезно рассматривать не стоит. Гибридная война не предусматривает прямого нападения, – поясняет эксперт. – Ну, а СП-2 занимает отдельную позицию. Его обговаривать не будут. Как не обговаривают в Минском процессе, в Нормандском формате, заточенных под урегулирование ситуации на Донбассе, вопрос Крыма".

По мнению Юрия Корольчука, наивно полагать, будто РФ надо кровь из носу запустить скорее СП-2, чтобы заработать очередной условный миллиард долларов.

"В год "Северный поток-2" может прокачать до 20 млрд кубов. Даже если бы он заработал с 1 января, в первом квартале прокачал бы от силы 5 млрд. Это – ничто на фоне глобальных вопросов, которые решают сейчас ведущие мировые державы. Так что все заявления Зеленского и отдельных американских сенаторов о необходимости новых санкций – это часть такой себе игры. Когда выступают известные артисты, у них, как правило, кто-то – на разогреве. Вот и тема СП-2, которую периодически "подогревают" в Украине и США – своеобразный "разогрев", не более. Серьезно этот вопрос лежит в площади завершение сертификации, постепенного запуска в работу. Речь скорее о весне-лете этого года — с выходом СП-2 на плановую работу до конца 2022 года", – прогнозирует Юрий Корольчук.

Сенаторы, выступающие за соответствующие санкции скорее реализовывали антироссийскую линию, нежели были за Украину. А вся история вокруг СП-2 уже закончена

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уверен, что предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект по санкциям против СП-2, скорее всего, не будет поддержан Сенатом.

"Вся история с этим законопроектом – чисто внутриамериканская. Борьба двух ведущих партий США, – поясняет эксперт. – И во многом Украина здесь просто инструмент давления республиканцев на демократов. Сенаторы, выступающие за соответствующие санкции (Круз и ряд других) скорее реализовывали антироссийскую линию, нежели были за Украину. А вся история вокруг СП-2 уже закончена. Он построен, проходит сертификацию и, скорее всего, будет запущен на протяжение 2022 года. Ну, а то, что Зеленский продолжает антироссийскую риторику, думаю, связано с той линией поведения, которую выбрали он и его Офис. Потому иного пути у него просто нет. Как нет и возможностей как-то повлиять на запуск СП-2 и не только на это. Было бы рациональнее эту линию изменить. Но я не представляю, как это можно сделать сейчас. И это печально даже не столько для Зеленского, сколько для всего украинского народа".

Дмитрий Марунич считает, что санкции против СП-2 вряд ли будут утверждены.

"Ведь это, – подчеркивает он, – привело бы к серьезному конфликту не только между США и РФ, но и между США и ФРГ. Мы помним Меморандум, который подписали минувшим летом американский президент Джо Байден и тогда еще канцлер Германии Ангела Меркель. В том документе отмечалось, что СП-2 – фактически свершившийся факт. И нет смысла пытаться его остановить. Именно в таком ключе видели американский и немецкий лидеры ситуацию с СП-2. К тому же, на фоне американо-российских консультаций по глобальной безопасности, которые сейчас проходят в Женеве, контрпродуктивно было бы дестабилизировать ситуацию новыми санкциями. Ведь надежды на глобальную разрядку – присутствуют".

Ранее "Комментарии" писали, что в Германии высказались против привязки Северного потока-2 к спору Украины и России.

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