Названо требование Путина, на которое не пойдет Зеленский: детали

Российский правитель Владимир Путин в качестве условия для прекращения огня потребует сокращения украинской армии в пять раз. Украина сокращения ВСУ не допустит. Об этом 21 января пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Зеленский не согласится на требование Путина уменьшить численность ВСУ. Фото: Офис президента Украины

"Если мы смогли сделать армию 800 тысяч плюс, это понятно, что мы плюс Европа – это армия, которая способна не только стоять и защищать свои границы. Это армия, которая способна дать отпор Путину, и он это понимает. Самый быстрый путь (для Путина) – давить на США, чтобы Украина не была в НАТО. И давить на всех союзников, чтобы они на нас давили, чтобы мы уменьшили армию в пять раз", – отметил он на Всемирном экономическом форуме.

Украине нельзя идти на такое условие, убежден глава государства. Особенно в свете перспективы новой агрессии РФ. Зеленский подчеркнул, что Россия увеличила и продолжает наращивать военную мощь.

"Путин вырос в разы. У него более 30 заводов милитари-сектора, в Европе — 45. Путин точно вернется с армией в 10 раз больше, чем сейчас, для полной оккупации всех стран бывшего СССР. Он будет поступать так, как с Крымом, будет заходить на территорию и ставить условия", — считает президент.

Как писали "Комментарии", по мнению Зеленского, Россия способна выставить против Европы 1,5 млн. военнослужащих. Он напомнил, что в украинских Вооруженных силах служат только более 800 тыс. человек. Глава государства указал также, что сперва число российских оккупантов на территории Украины составляло 200 тыс. человек, но к сегодняшнему дню выросло до 600 тыс. военных

"Россия может выставить 1,5 миллиона военнослужащих. В наших вооруженных силах более 800 тысяч человек. На втором месте Франция — более 200 тысяч. Затем Германия, Италия и Великобритания. Во всех остальных меньше. Это не та ситуация, когда одна страна может защитить себя в одиночку. Нужно, чтобы все мы объединились и что-то значили", — сказал Зеленский.