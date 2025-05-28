Зеленский прервал визит в Германию: что встревожило президента

Президент Украины Владимир Зеленский отменил запланированное участие в церемонии вручения премии Карла Большого председателю Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен в Аахене из-за российской угрозы Сумщине.

Зеленский возвращается из Германии. Фото из открытых источников

Как сообщило издание Spiegel со ссылкой на источники, после политических переговоров в Берлине Владимир Зеленский должен был отправиться в землю Северный Рейн-Вестфалия, однако решил вернуться в Киев, по информации издания, планы были изменены в последний момент.

Учитывая серьезную ситуацию в Украине, Зеленский не улетит из Берлина в Дюссельдорф, а оттуда в Аахен, а вернется непосредственно в Киев, сообщают источники Spiegel в силовых структурах.

Главной причиной такого решения Зеленского источника издания называют развертывание российских войск на Сумщине и активные попытки россиян наступать на область.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что как пишет издание The Washington Post, основная цель РФ — захватить Покровск и Константиновку. Константиновка пока не находится у линии фронта, но город удобно атаковать с трех направлений. "Украина не имеет ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, а потому продолжит оборонительную стратегию, которую применяет с 2024 года, удерживая линию фронта и максимально затрудняя захват любой территории российской армией", — пишет издание.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что совместные усилия ЕС, Великобритании и США по усилению давления на РФ с целью прекращения войны в Украине не достигли цели, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. "Войны заканчиваются из-за экономического или военного истощения одной или обеих сторон. В этой войне мы, очевидно, все еще далеки от достижения этого. Возможно, нам придется готовиться к более длительному периоду противостояния", — подчеркнул немецкий канцлер.