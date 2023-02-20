Зеленский предупредил, что союз Китая с Россией может привести к мировой войне: подробности

По словам президента Украины Владимира Зеленского, союз Китая и России может привести к началу новой войны.

Китай придерживается нейтральной позиции по войне в Украине (фото из открытых источников)

Об этом лидер нашей страны заявил, отвечая на вопросы журналиста издания Welt . Он подчеркнул, что китайский вопрос — "чрезвычайно сложный", но хочет увидеть поддержку Киева со стороны Пекина. При этом, такую ситуацию сегодня глава государства называет маловероятной.

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"Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Российскую Федерацию в этой войне. На самом деле я хотел бы, чтобы он был на нашей стороне. Однако пока я не думаю, что это возможно. Но я вижу возможность для Китая прагматично оценить происходящее". Если бы Китай вступил в союз с Россией, началась бы мировая война. И я думаю, что Китай это осознает", – сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент утверждает, что сейчас он не заметил усилий по военной поддержке РФ со стороны КНР. При этом он придерживается мнения, что власти Китая не могут остаться нейтральными в отношении войны в нашей стране.

"Они не могут просто вести себя нейтрально, как это было до сих пор. Китай должен поддержать формулу мира, которую мы предлагаем, и выступать за гарантии безопасности. Я не имею в виду то, что у нас отличные двусторонние торгово-экономические отношения. Это вопрос ядерной безопасности, потому что россияне взяли под контроль нашу АЭС. Это серьезная угроза, которую никто не может предотвратить, даже МАГАТЭ", — пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что В Кремле с сарказмом отреагировали на визит Байдена в Украину. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал с сарказмом визит американского президента Байдена в Украину. Уже традиционно кремлевский политик обозвал Украину и ее руководство и обвинил союзников Украины.