Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эмманюэль Макрон обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.

Зеленский поговорил с Макроном. Фото из открытых источников

Во время разговора Зеленский поблагодарил Макрона за готовность Франции помочь с усилением противовоздушной обороны Украины, за комплексную оборонную поддержку и ускорение процесса передачи самолетов Mirage.

"Высоко ценю, что Франция понимает вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мы подробно обсудили, как усилить противовоздушную оборону и защитить жизнь наших людей", – рассказал Владимир Зеленский.

Также главы государств обсудили продолжение подготовки и оснащения украинских бригад на территориях стран НАТО и развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины.

Зеленский также подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО и расширения дальнобойных возможностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в грузинских городах продолжаются протесты против решения правительства приостановить евроинтеграцию страны. Политолог Николай Мельник отметил, что коллективный Запад на примере Грузии может видеть, что бывает, когда страна, долгое время являвшаяся его союзником, устает стоять в очереди в НАТО и начинает за российские деньги "независимый дрейф".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики усилили привлечение украинцев во временной оккупации к войне против Украины. Центр сопротивления отмечает, что про такие случаи сообщают жители временно оккупированной Херсонщины. Местные коллаборанты под разными предлогами, в частности чаще всего репрессивными методами, выполняют планы по набору в ряды армии России.