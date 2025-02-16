Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что прибыла в Саудовскую Аравию для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский поедет в Саудовскую Аравию. Фото из открытых источников

По ее словам, в ближайшие дни украинское правительство проведет десятки встреч, чтобы подготовить приезд в Саудовскую Аравию Зеленский.

"В последующие дни будут десятки встреч, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию", — сообщила Юлия Свириденко.

По данным медиа, на следующей неделе в Саудовской Аравии должна пройти встреча американской и российской делегаций по завершению войны в Украине. В Саудовской Аравии также сообщили, что возможна встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Как известно, Владимир Зеленский и Офис президента ранее заявили, что не получали приглашений для участия во встречах представителей США и РФ и не планируют участвовать в них.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодняшняя ситуация для Европы — это даже не колокольчик, а хороший удар по лицу, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин. "Поведение Штатов говорит о том, что ЕС совсем потерял свой вес как мировые лидеры и возможность на что-то влиять. В том числе, потому что последние годы они провели в крайне толерантном настроении", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики возобновили наступательные действия в районе города Покровска Донецкой области, заявил офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Россияне продолжают вводить в бой дефицитную бронетехнику на Покровском направлении", — сообщил военный. По словам офицера ВСУ, в районе населенного пункта Новоелизаветовка россияне пытались штурмовать украинские позиции с помощью бронированной техники. В частности, враг атаковал с помощью танков, БТРов, легковых автомобилей и мотоциклов.