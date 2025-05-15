Зеленский покинул Турцию: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая вылетел в Албанию после посещения Турции, где провел ряд встреч, в том числе с президентом Реджепом Эрдоганом, пишет Clash Report.

Зеленский вылетел из Турции. Фото из открытых источников

"Зеленский завершает свой визит в Турцию и следует в Албанию", — сообщило издание.

Вечером 14 мая РФ обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет присутствовать во время переговоров в Стамбуле.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на переговорах 15 мая в Турции с российским диктатором будет говорить о полном прекращении огня и обмене всех пленных.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Владимир Зеленский 15 мая в Турции не будет встречаться с каким-либо другим представителем РФ, кроме диктатора Владимира Путина.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупанты используют намного больше БПЛА, чем в прошлом году, сообщил украинский военный Егор Фирсов. Он подчеркнул, что россияне также продвинулись в применении средств РЭБ, но украинские военные научились их обходить. "Средства РЭБ начали нам донимать еще сильнее. Хорошая новость — их можно преодолевать. Чтобы преодолеть вражескую "штору", нужно время, эксперименты, закупки, инженеринг и пайка. Крики, нервы и громкие приказы командования здесь не помогают", — заявил военный.