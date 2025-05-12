Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

Зеленский пообщался с Эрдоганом. Фото из открытых источников

В ходе разговора главы государств обсудили ключевые детали встречи в Турции, которая может помочь в окончании войны.

"Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне способствовать дипломатии. Все равно видим необходимость прекращения огня", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что также необходимо, чтобы партнеры обеспечили мониторинг прекращения огня. Украина готова к прямым переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, подчеркнул он.

"Очень важно, что мы все вместе в Европе работаем ради долгосрочного обеспечения безопасности. Будем в постоянном контакте с Америкой. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был", – добавил украинский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский теоретически может пойти на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, даже несмотря на указ 2022 года, которым такой диалог был формально запрещен. Один из чиновников украинских властей на условиях анонимности сообщил изданию, что упомянутый документ имел целью заблокировать неофициальные контакты отдельных украинских политиков с представителями страны-агрессора, а не ограничить возможность официального диалога на уровне глав государств.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что запланированная встреча в Стамбуле между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, если она все же состоится, вызывает немалую обеспокоенность. Такое событие может стать чрезвычайно опасным шагом, ведь оба лидера имеют глубокие личные противоречия и неприязнь друг к другу. С одной стороны, Путин воспринимает Зеленского как проевропейского предателя и символ успешного разрыва с имперским прошлым, что вызывает раздражение у представителей советской бюрократии.