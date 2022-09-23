Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине (ВИДЕО)

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского.
Зеленский подверг резкой критике Германию за неснабжение танков. Фото с открытых источников
Зеленский подчеркнул, что танки – это спасение украинского народа.
Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину.
Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример".
Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.
Я очень прямой человек. Это не только из-за моего характера. Это также экономит время для устранения недоразумений, объяснил он.
Видео с критикой от Владимира Зеленского можно просмотреть ниже:
Недавно правительство Германии объявило, что пришлет в Украину 50 военных бронированных машин и две ракетные установки Mars II.
Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский обращался в Германию за определенным видом военной техники.
Также "Комментарии" писали о том, что в Германии практически нет места для украинских беженцев.
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