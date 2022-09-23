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Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине (ВИДЕО)

Не хочешь давать танки, не давай, говорит украинский лидер.

сегодня, 10:53
Автор:

Slava Kot
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Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского.

Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине (ВИДЕО)

Зеленский подверг резкой критике Германию за неснабжение танков. Фото с открытых источников

Зеленский подчеркнул, что танки – это спасение украинского народа.

Мы выигрываем эту войну без ваших танков, но я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за наши общие цели, и я хочу, чтобы это была наша общая победа, – добавил он.

Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину.

Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример".

Я хотел бы обратиться в Германию: вы независимая страна, если вы готовы спасать людей, дайте нам эти танки, если не хотите – ваше дело, но потом не говорите, что "сначала США, потом Германия, потом Польша" – нет, каждый должен отвечать за себя, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.

Я очень прямой человек. Это не только из-за моего характера. Это также экономит время для устранения недоразумений, объяснил он.

Видео с критикой от Владимира Зеленского можно просмотреть ниже:

Недавно правительство Германии объявило, что пришлет в Украину 50 военных бронированных машин и две ракетные установки Mars II.

Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский обращался в Германию за определенным видом военной техники.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии практически нет места для украинских беженцев.



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Источник: https://twitter.com/Viktor_Honey/status/1573008907592761346
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