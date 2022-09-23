Зеленский подверг резкой критике Германию за нежелание давать танки Украине (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался о Германии из-за нежелания этой страны предоставлять танки для ВСУ. Такие заявления прозвучали в интервью газете "Bild". По сети распространяется видео критики немецкого правительства от Владимира Зеленского.

Зеленский подверг резкой критике Германию за неснабжение танков. Фото с открытых источников

Зеленский подчеркнул, что танки – это спасение украинского народа.

Мы выигрываем эту войну без ваших танков, но я хочу, чтобы вы знали, что мы воюем за наши общие цели, и я хочу, чтобы это была наша общая победа, – добавил он.

Вероятно, это намек на слова немецких политиков о том, что их страна является вторым по величине поставщиком оружия в Украину.

Президент благодарен Германии за финансовую и военную поддержку, но необходимо прилагать больше усилий. Зеленский напомнил, что Германия является сильнейшей экономикой в Европе, которая должна подавать "хороший пример".

Я хотел бы обратиться в Германию: вы независимая страна, если вы готовы спасать людей, дайте нам эти танки, если не хотите – ваше дело, но потом не говорите, что "сначала США, потом Германия, потом Польша" – нет, каждый должен отвечать за себя, – сказал президент Украины.

Владимир Зеленский в интервью отметил, что телефонные разговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем порой были громкими.

Я очень прямой человек. Это не только из-за моего характера. Это также экономит время для устранения недоразумений, объяснил он.

Видео с критикой от Владимира Зеленского можно просмотреть ниже:

Недавно правительство Германии объявило, что пришлет в Украину 50 военных бронированных машин и две ракетные установки Mars II.



Ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский обращался в Германию за определенным видом военной техники.

Также "Комментарии" писали о том, что в Германии практически нет места для украинских беженцев.

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