logo

BTC/USD

96857.12

ETH/USD

2698.69

LTC/USD

128.92

USD/UAH

41.88

EUR/UAH

43.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию, но есть нюанс

На обратном пути президент заедет в гости к Эрдогану

сегодня, 13:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности подтвердил, что поедет с визитом в Саудовскую Аравию, передает портал "Комментарии". Однако переговоров с кем-либо из представителей России глава государства не планирует.

Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию, но есть нюанс

Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом, но не с Путиным. Фото: Офис президента Украины

Зеленский добавил, что после Саудовской Аравии планирует посетить Турцию и провести переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи", — заявил Зеленский.

При этом президент Украины не уточнил, когда именно запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию. Также Зеленский не сказал, связана ли его поездка с переговорами о мире, которые в Саудовской Аравии анонсировал президент США Дональд Трамп, и запланированы ли там контакты с американской стороной.

Как писали "Комментарии", Трамп заявил, что на следующей неделе (17-23 февраля) в Саудовской Аравии пройдет встреча России, США и Украины. Он также заявлял, что 14 февраля представители РФ, США и Украины встретятся в Мюнхене на конференции по безопасности. В Офисе президента это опровергли еще 13 февраля. А 14 февраля организаторы Мюнхенской конференции опровергли, что в мероприятии участвуют россияне. Что касается встречи в Саудовской Аравии, то, по словам Трампа, пока там должны встретиться представители переговорных команд трех стран. Впоследствии американский президент не исключил проведения в этой же стране переговоров между ним и российским правителем Владимиром Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/weukrainetv/92846
Теги:

Новости

Все новости