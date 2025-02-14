Зеленский подтвердил визит в Саудовскую Аравию, но есть нюанс

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции безопасности подтвердил, что поедет с визитом в Саудовскую Аравию, передает портал "Комментарии". Однако переговоров с кем-либо из представителей России глава государства не планирует.

Зеленский анонсировал встречу с Эрдоганом, но не с Путиным. Фото: Офис президента Украины

Зеленский добавил, что после Саудовской Аравии планирует посетить Турцию и провести переговоры с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи", — заявил Зеленский.

При этом президент Украины не уточнил, когда именно запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию. Также Зеленский не сказал, связана ли его поездка с переговорами о мире, которые в Саудовской Аравии анонсировал президент США Дональд Трамп, и запланированы ли там контакты с американской стороной.

Как писали "Комментарии", Трамп заявил, что на следующей неделе (17-23 февраля) в Саудовской Аравии пройдет встреча России, США и Украины. Он также заявлял, что 14 февраля представители РФ, США и Украины встретятся в Мюнхене на конференции по безопасности. В Офисе президента это опровергли еще 13 февраля. А 14 февраля организаторы Мюнхенской конференции опровергли, что в мероприятии участвуют россияне. Что касается встречи в Саудовской Аравии, то, по словам Трампа, пока там должны встретиться представители переговорных команд трех стран. Впоследствии американский президент не исключил проведения в этой же стране переговоров между ним и российским правителем Владимиром Путиным.