Президент Украины Владимир Зеленский передал Папе Римскому Льву XIV икону, написанную на фрагменте ящика из-под снарядов.

Зеленский подарил Папе икону. Фото из открытых источников

Глава государства рассказал, что этот ящик был привезен из-под Изюма, а сама икона "Божья Матерь с младенцем" об украинских детях и о тех, кто пострадал от войны.

"Для многих народов образ матери с ребенком – это символ жизни, которая должна быть защищена. Сегодня мы передали Папе Римскому Льву XIV особую икону. Мы молимся о жизни всех наших депортированных детей и надеемся на поддержку Ватикана в этом вопросе, чтобы все – и дети, и украинские пленные – вернулись домой", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна-агрессор планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в ночь на 19 мая. Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины. Запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса предписано осуществить расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии ракетных войск стратегического назначения государства агрессора. Место запуска – район вблизи населенного пункта Свободный Свердловской области России.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в первые дни полномасштабного вторжения российских войск в Украину Владимир Путин заявлял, что целями так называемой "СВО" является "демилитаризация и денацификация" Украины, что предусматривает устранение демократически избранной украинской власти, предотвращение вступления Украины в НАТО и защиту русскоязычного населения. пропагандистов, столкнувшихся с геноцидом.