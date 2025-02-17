Зеленский перехитрил Трампа и Путина: при чем здесь Эрдоган

Президент Владимир Зеленский 18 февраля посетит с официальным визитом в Турцию и проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Владимир Зеленский

Как сообщил глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в Президентском дворце в Анкаре состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который по приглашению турецкого лидера посетит страну с официальным визитом.

"Во время встреч будут рассмотрены все аспекты отношений стратегического партнерства между Турцией и Украиной и обсуждены шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами", – рассказал представитель Эрдогана.

Во время визита, по словам чиновника, также состоится обмен мнениями относительно последних событий с войной в Украине и других региональных и глобальных вопросов.

Как заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, такой неожиданный визит Зеленского к Эрдогану — это очень интересный ход украинского президента.

"Турецкий премьер очень амбициозен и отсиживаться в задних рядах он не любит. При первой же возможности он тут же лезет на сцену. Как и Путин он тоже любит "движуху", — говорит российский эксперт.

По его словам, пусть Дональд Трамп не пригласил Зеленского за один стол с российским президентом, зато теперь глава Украины будет незримо присутствовать за ним благодаря своему диалогу с Турцией.

"О чём бы не договорились Трамп с Путиным, им придётся брать паузу: "Так, давай сначала посмотрим, чего там Зеленский с Эрдоганом решили". Это касается, например, миротворческого контингента или тех же редкоземов. Договорились, скажем, американцы с россиянами, что в качестве миротворцев пригласят бразильцев и китайцев, а Зеленский пригласит турок — и всё, проблема. Придётся теперь и с Зеленским договариваться", — говорит Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто будет представлять РФ на переговорах в Эр-Рияде.



