Зеленский перехитрил Трампа и Путина: при чем здесь Эрдоган

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский 18 февраля посетит с официальным визитом в Турцию и проведет встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Зеленский
Как сообщил глава управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в Президентском дворце в Анкаре состоится встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который по приглашению турецкого лидера посетит страну с официальным визитом.
Во время визита, по словам чиновника, также состоится обмен мнениями относительно последних событий с войной в Украине и других региональных и глобальных вопросов.
Как заявил российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, такой неожиданный визит Зеленского к Эрдогану — это очень интересный ход украинского президента.
По его словам, пусть Дональд Трамп не пригласил Зеленского за один стол с российским президентом, зато теперь глава Украины будет незримо присутствовать за ним благодаря своему диалогу с Турцией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто будет представлять РФ на переговорах в Эр-Рияде.
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