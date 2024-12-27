Зеленский обратился к Китаю: о чем просит

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области.

Зеленский обратился к Пекину. Фото из открытых источников

" Корейский народ не должен терять своих людей в боях в Европе. И на это могут повлиять, в частности, и соседи Кореи, в частности, Китай. Если Китай искренний в своих заявках, что война не должна расширяться, необходимо соответствующее влияние на Пхеньян", — заявил Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что Силам обороны Украины удалось взять в плен нескольких военнослужащих КНДР, однако они погибли в результате полученных на поле боя ранений. По его словам, россияне не заинтересованы в том, чтобы северокорейские солдаты выживали.

"Их свои же добивают, есть такие факты. И в штурмы россияне их посылают так, чтобы у них было минимум защиты. Сегодня были сообщения о нескольких солдатах из Северной Кореи. Нашим воинам удалось взять их в плен. Но они были очень тяжело ранены, и их не удалось реанимировать. Это одно из проявлений безумия, на которое способны диктатуры", — добавил глава Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.