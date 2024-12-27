Зеленский обратился к Китаю: о чем просит

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Китаю с призывом повлиять на КНДР, солдаты которой воюют против ВСУ в Курской области.
Зеленский обратился к Пекину. Фото из открытых источников
Президент сообщил, что Силам обороны Украины удалось взять в плен нескольких военнослужащих КНДР, однако они погибли в результате полученных на поле боя ранений. По его словам, россияне не заинтересованы в том, чтобы северокорейские солдаты выживали.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что армия РФ захватила село Украинка на южном фасе фронта возле города Покровск Донецкой области, сообщает Deep State. По информации паблика, на Покровском направлении россияне также продвинулись в районе Песчаного, Даченского, Лысовки, Нововасиловки и Новоелизаветовки. Кроме того, сообщается, что на Кураховском направлении враг продвинулся в Курахово и в районе Солнцевки.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ближних боях военные из Северной Кореи достаточно смелы и "заточены" на выполнение задачи даже ценой смерти, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". По словам офицера ВСУ, солдат КНДР можно сравнить с работами, которые не понимают, куда идут и какова их цель. "Они запрограммированы на одноразовую задачу, которую им прописали в коде разработчики. Где-то даже смелее россиян. Как видите, в плен пока не взяли ни одного, что является лишним доказательством моих слов", — добавил он.
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