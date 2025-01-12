Зеленский об отказе Словакии от газовой помощи: Фицо "напыщенно отверг" предложение

Украина предложила Словакии помощь в переходе от российского газа к альтернативным источникам поставок, но премьер-министр Роберт Фицо "свысока отказался" от этой инициативы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении на платформе X.

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Как отметил Зеленский, европейские партнеры заранее предупреждали Словакию о необходимости подготовиться к потенциальному прекращению транзита газа через Украину. Однако премьер Словакии избрал пассивную позицию, вместо этого сейчас использует "популизм, ложь и обвинения", чтобы скрыть собственную ответственность за энергетические проблемы страны.

"Главная проблема в том, что Фицо сделал ставку на Москву, игнорируя интересы своей страны, объединенной Европы и здравого смысла. Эта ставка была проигрышной с самого начала", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что Европа сможет преодолеть трудности, вызванные "близорукостьми отдельных политических лидеров".



Ранее стало известно, что президент Словакии Петер Пеллегрини отменил визит в Украину из-за остановки транзита российского газа. В то же время, словацкая парламентская делегация отправилась на переговоры в Россию, хотя польская сторона запретила их самолету пролет над своей территорией, заставив изменить маршрут.

Премьер Роберт Фицо также заявил, что Словакия может заблокировать дополнительную помощь Украине от Европейского Союза, отмечая, что страна должна решать свои приоритеты в рамках ЕС и НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо решил усилить перечень своих угроз в адрес Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа.