logo

BTC/USD

94621.58

ETH/USD

3277.94

LTC/USD

103.13

USD/UAH

42.98

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский об отказе Словакии от газовой помощи: Фицо "напыщенно отверг" предложение
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский об отказе Словакии от газовой помощи: Фицо "напыщенно отверг" предложение

Премьер Словакии избрал пассивную позицию, вместо этого сейчас использует "популизм, ложь и обвинение".

сегодня, 22:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина предложила Словакии помощь в переходе от российского газа к альтернативным источникам поставок, но премьер-министр Роберт Фицо "свысока отказался" от этой инициативы. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем обращении на платформе X.

Зеленский об отказе Словакии от газовой помощи: Фицо "напыщенно отверг" предложение

Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

Как отметил Зеленский, европейские партнеры заранее предупреждали Словакию о необходимости подготовиться к потенциальному прекращению транзита газа через Украину. Однако премьер Словакии избрал пассивную позицию, вместо этого сейчас использует "популизм, ложь и обвинения", чтобы скрыть собственную ответственность за энергетические проблемы страны.

"Главная проблема в том, что Фицо сделал ставку на Москву, игнорируя интересы своей страны, объединенной Европы и здравого смысла. Эта ставка была проигрышной с самого начала", – подчеркнул Зеленский.

Он также выразил надежду, что Европа сможет преодолеть трудности, вызванные "близорукостьми отдельных политических лидеров".

Ранее стало известно, что президент Словакии Петер Пеллегрини отменил визит в Украину из-за остановки транзита российского газа. В то же время, словацкая парламентская делегация отправилась на переговоры в Россию, хотя польская сторона запретила их самолету пролет над своей территорией, заставив изменить маршрут.

Премьер Роберт Фицо также заявил, что Словакия может заблокировать дополнительную помощь Украине от Европейского Союза, отмечая, что страна должна решать свои приоритеты в рамках ЕС и НАТО.

Портал "Комментарии" уже писал, что глава правительства Словацкой Республики Роберт Фицо решил усилить перечень своих угроз в адрес Украины из-за прекращения Киевом транзита российского газа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1878480957809864903
Теги:

Новости

Все новости