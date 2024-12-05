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Зеленский назвал три страны, оказавшиеся под угрозой России

Владимир Зеленский ввел санкции против пророссийских политиков Грузии

5 декабря 2024, 10:15
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал санкции против грузинских политиков и деятелей, "сдающих" Грузию российскому диктатору Владимиру Путину. По словам Зеленского, кроме Грузии, угроза от Москвы также существует в Украине и Молдове.

Зеленский назвал три страны, оказавшиеся под угрозой России

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский опубликовал видео в социальных сетях, где рассказал, что Украина применила санкции против Иванишвили и его подельников. По словам президента, это именно те, "кто продает интересы Грузии и людей".

"Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Это санкции против той части власти сейчас в Грузии, которая сдает Грузию Путину. Именно против этого сейчас в Грузии протесты", — заявил Зеленский.

Президент заявил, что международное сообщество должно активнее реагировать, ведь без ответа будут "потеряны десятилетия и страны, лишенные свободы".

"Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы. Мы призываем Европу, Америку, всех в мире действовать так же – действовать принципиально", — сказал Зеленский.

Украина ввела санкции против премьера Грузии Ираклия Кобахидзе, олигарха и основателя провластной партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и главы МВД Вахтанга Гомелаури. Также под ограничения попали еще 16 чиновников Грузии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что после победы на выборах провластная партия "Грузинская мечта" заявила о временном отказе Грузии от переговоров с ЕС. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объяснил это решение давлением ЕС, а спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил, что членство в ЕС будет означать экономические потери и ограничения для Грузии. Как следствие, в стране вспыхнули новые протесты.

Также "Комментарии" писали, что в Грузии заявили, что получили своего Януковича. Таким образом, оппозиция Грузии сравнила премьер-министр Ираклия Кобахидзе с бывшим президентом Украины, который отказался от пути в ЕС.



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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/8162024-53001
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