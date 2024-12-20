Зеленский назвал Путина «д*вбойобом»: будут ли последствия для Украины

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ может прицельно ударить по Киеву ракетой "Орешник", чтобы "поиграть". Поэтому, говорит политолог Юрий Богданов, нет ничего удивительного в том, что президент Владимир Зеленский назвал в Твиттере диктатора "д*вбойобом".

Владимир Зеленский

"Это было блестяще сделано. Реально – блестяще. Современный мир требует креативной коммуникации. Я аплодирую. Но д*вбойобам это трудно понять, потому что они грезят о "некультурно", "недипломатичном" и другом бреде, что Путин "обидится" и "переговоры будут сорваны", — отметил в Телеграмме эксперт.

При этом он добавил, что на самом деле переговоры с Путиным будут возможны только в том случае, если он реально будет бояться потерять власть или жизнь.

"Поэтому бояться, что Путин обидится могут только реально тупые. Нам плевать на его обиды. Нам нужен его страх. Все остальное не сработает", – добавил эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Игаль Левин заявил, что в высоких кабинетах давно не хватало такого драйва.

"Известно, что Путин до усрачки ненавидит Зеленского, он его бесит даже больше, чем, например, непонятный салат бесит Никиту Литвинкова. Оно и понятно: какой-то еврейский парень из Кривого Рога, КВНщик и юморист, качает и крутит замыслы его — полковника, КГБ, целого Советского Союза, который собиратель земель и бросатель вызова миропорядка", — отметил в Фейсбуке эксперт.

По его словам, иногда можно строить сложные словесные конструкции, быть просто таким тонким-тонким, а иногда можно просто сказать – д*вбойоб, и это будет коротко, но содержательно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин заявил, что РФ готова ударить по Киеву "Орешником".



