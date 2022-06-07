Зеленский назвал, что будет считаться серьезной временной победой

Глава государства в интервью Financial Times подчеркнул, что Украина не может жить в условиях боевых действий, и война в "тупике", как это назвала редактор Рули Халаф точно не тот вариант. Население может адаптироваться к таким условиям, потому что знает, против кого Украина борется.

Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Продвижение вперед, контрнаступление и деоккупация зависят, по его словам, от поставок оружия, понятной санкционной политики и мощной политической поддержки Запада, а не только от объединения народа, власти и ВСУ.

"Война эта за независимость – возвращение наших территорий и наш незыблемый суверенитет. На сегодняшний день, я считаю, что возвращение к границам, которые мы контролировали до 24.02 – это будет очень серьезная временная победа. Должна быть полная деоккупация наших территорий. Прежде всего победа должна быть на поле боя — сильная ситуация на поле боя, когда мы можем видеть наши позиции, соответствующую технику, мощную силу , которая не уступает по количеству техники русской армии. Чтобы наступать нужно не менее в 10 раз техники и людей, техники пока у нас меньше, поэтому мы пока не можем этого делать. Пока этого не будет, нам действовать сложно – будут большие потери, а люди для меня — это приоритет ", – подчеркнул президент.

Кроме того, он добавил, что Украина не изменит свои позиции и нам не нужны альтернативные решения, кроме тех, которые наше государство избрало. Мы ведь потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории. По мнению президента, нет никакой силы, кроме мощной санкционной политики Запада, которая может посадить россию за стол переговоров без ультиматумов или прекратить войну. Ведь россия ищет, как обойти санкции, которые были введены и имеет положительные результаты из-за затягивания странами Запада решений по эмбарго, отключения всех банков от международной системы и т.д.

Как писал портал "Комментарии", российское командование бросает в бой новые человеческие ресурсы.

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