Зеленский назвал, что будет считаться серьезной временной победой

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Глава государства в интервью Financial Times подчеркнул, что Украина не может жить в условиях боевых действий, и война в "тупике", как это назвала редактор Рули Халаф точно не тот вариант. Население может адаптироваться к таким условиям, потому что знает, против кого Украина борется.
Владимир Зеленский, фото Офиса президента
Продвижение вперед, контрнаступление и деоккупация зависят, по его словам, от поставок оружия, понятной санкционной политики и мощной политической поддержки Запада, а не только от объединения народа, власти и ВСУ.
Кроме того, он добавил, что Украина не изменит свои позиции и нам не нужны альтернативные решения, кроме тех, которые наше государство избрало. Мы ведь потеряли много людей, чтобы просто так отдавать наши территории. По мнению президента, нет никакой силы, кроме мощной санкционной политики Запада, которая может посадить россию за стол переговоров без ультиматумов или прекратить войну. Ведь россия ищет, как обойти санкции, которые были введены и имеет положительные результаты из-за затягивания странами Запада решений по эмбарго, отключения всех банков от международной системы и т.д.
Как писал портал "Комментарии", российское командование бросает в бой новые человеческие ресурсы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Ігор
7 июня 2022, 19:43
Корупція з Зе-Асадом чудово пристосувалися до війни "до останнього українця" - цивільного, як полк Азов. Ми отримаємо не країну, а руїни.