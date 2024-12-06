Зеленский может провести встречу с Трампом: стало известно где и когда

В субботу, 7 декабря, в Париже состоится торжественное открытие отреставрированного Собора Парижской Богоматери. Ожидается, что на церемонии будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Зеленский и Трамп

Как сообщает AFP со ссылкой на Le Monde, лидеров пригласил французский президент Эммануэль Макрон. Кроме них на события соберутся десятки других мировых лидеров.

По информации издания, Зеленский в рамках мероприятия намерен провести переговоры с Макроном, а также ряд двусторонних встреч с другими политиками. Вероятно, у него будет возможность пообщаться и с Дональдом Трампом. Если это произойдет, такая встреча станет первой после победы Трампа на президентских выборах. В последний раз Зеленский и Трамп общались в сентябре в Нью-Йорке.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком посетила США. Там представители Украины встретились с командой Трампа, чтобы обсудить ситуацию вокруг войны с Россией. Впрочем, есть мнение, что обсуждалась еще одна актуальная тема – возможность встречи Президента Зеленского и Трампа во время визита следующего Президента США во Францию 7 декабря. Правда, там будет много желающих лично пообщаться с Трампом и сделать с ним церемониальное фото. Поэтому будет очень трудно выкроить время на серьезные переговоры, считают эксперты.

Кроме того, есть мнение, что визит украинской делегации в Штаты имел несколько главных задач. Среди них – представить американцам главного переговорщика Украины, которым является Андрей Ермак.



