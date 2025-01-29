Зеленский как чувствовал: не промахнулся в разговоре с мировым лидером

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу главы Украинского государства.

Зеленский поговорил с Нетаньяху накануне его визита к Трампу. Фото: Офис президента

Зеленский рассказал израильскому лидеру, что накануне принял участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, и выразил соболезнования премьер-министру и всему израильскому народу в связи с трагедией Холокоста.

Зеленский также приветствовал начало освобождения заложников, захваченных в 2023 году террористами ХАМАС, и выразил надежду на то, что все они будут освобождены и смогут вернуться домой.

"Президент и Премьер-министр обсудили двусторонние вопросы и будущие контакты с партнерами, прежде всего, с президентом США Дональдом Трампом", — сказано в сообщении.

После разговора Нетаньяху и Зеленского к вечеру 28 января стало известно, что израильский премьер станет первым зарубежным лидером, которого Трамп примет в Белом доме. Вероятно, своевременный контакт Биби и Зеленского повышает шанс на адвокацию Украины со стороны Нетаньяху во время бесед с Трампом в Вашингтоне.

"Комментарии" отмечали, что Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху были близкими союзниками во время первого срока президента США. Трамп сделал несколько шагов, которые согласовывались с видением израильского лидера, например, перенес посольство Соединенных Штатов в Израиле в Иерусалим и признал аннексию Израилем Голанских высот, считающихся территорией Сирии. Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп подготовил для Украины израильский сценарий.