Президент Украины Владимир Зеленский часто описывает Дональда Трампа как сильного человека, чем пытается понравиться новому президенту США.

Зеленский и Трамп. Фото из открытых источников

Хотя лесть Трампа является распространенной тактикой, его непредсказуемость не дает гарантий, что они сработают, пишет CNN.

Научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса заявила, что Зеленский не может позволить себе быть враждебным Трампу.

"Зеленский должен хотя бы попытаться привлечь Трампа на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в значительной степени зависит от американской поддержки. Зеленский столкнулся с выбором: льстить Трампу или быть вынужденным капитулировать перед Путиным. Лесть – это небольшая цена за лучший результат”, — подчеркнула Джоанна Хоса.

Она считает, что подход Зеленского окупается, поскольку Трамп признал, что для завершения войны в Украине понадобится более 24 часов.

В CNN напомнили, что Зеленский также пытается заинтересовать Трампа бизнес-предложениями. Издание отметило, что так называемый План победы, представленный в октябре 2024 года, содержит упоминания минералов — критически важный ресурс для США, которым богата Украина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ о призыве граждан находящихся в запасе граждан РФ на военные сборы в 2025 году. "Несмотря на любые внешние обстоятельства, переговоры или точнее переговоры о переговорах, максимально быстро и эффективно работать над изменениями в армии, собственным производством дронов, оружия и боеприпасов, развитием технологий. Системные изменения необходимо внедрять здесь и сейчас, не возлагая надежд на спасение чужими руками. Нет сегодня других приоритетов", — заявил майор ВСУ.