Зеленский и Трамп созвонились: что известно о разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 8 мая начал телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом, сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров.

Зеленский и Трамп общаются. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Общественное", Сергей Никифоров рассказал, что подробности разговора президентов Украины и США будут опубликованы по ее итогам в ближайшее время.

Как известно, ранее Дональд Трамп сообщил, что поговорит с Владимиром Зеленским о соглашении о редкоземельных ресурсах, которое 8 мая ратифицировала Верховная Рада.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что администрация Дональда Трампа считает чрезмерными российские требования на переговорах о прекращении войны в Украине. "Я бы не сказал, что россияне не заинтересованы в поиске решения. Но сейчас они просят определенный набор уступок. Мы считаем, что россияне просят слишком много", — заявил Джей Ди Вэнс. По словам Венса, Белый дом положительно оценивает готовность Украины пойти на 30-дневную остановку огня, однако соответствующая инициатива не нашла поддержки у российской стороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские беженцы быстро теряют желание возвращаться в Украину даже после окончания войны. Тревожные тенденции фиксирует новый опрос, проведенный в Польше, сообщает NV. Результаты опроса свидетельствуют, что только треть находящихся в Польше украинок готовы вернуться на родину. Еще год назад планы на возвращение в Украину были у каждой второй беженки. Среди причин украинки называют туманные послевоенные перспективы Украины и лучшие возможности для дальнейшей жизни в странах Европы.