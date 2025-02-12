Зеленский и Трамп час говорили по телефону: подробности (ОБНОВЛЕНО)

Президент США Дональд Трамп прямо сейчас проводит телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом вечером 12 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента. По состоянию на 19:41 разговор только что завершился.

Трамп и Зеленский ведут переговоры вечером 12 февраля. Фото: Офис президента Украины

В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа. Там пообещали, что о подробностях разговора проинформируют позже.

До этого Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным. Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться, и мирные переговоры стартуют "немедленно". Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.



