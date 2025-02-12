logo

BTC/USD

96886.95

ETH/USD

2658.35

LTC/USD

119.54

USD/UAH

41.99

EUR/UAH

43.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский и Трамп час говорили по телефону: подробности (ОБНОВЛЕНО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский и Трамп час говорили по телефону: подробности (ОБНОВЛЕНО)

Американский президент позвонил в Киев после разговора с Путиным

сегодня, 19:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Николай Лисицын

Президент США Дональд Трамп прямо сейчас проводит телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом вечером 12 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Офис президента. По состоянию на 19:41 разговор только что завершился.

Зеленский и Трамп час говорили по телефону: подробности (ОБНОВЛЕНО)

Трамп и Зеленский ведут переговоры вечером 12 февраля. Фото: Офис президента Украины

В ОП уточнили, что беседа Трампа с Зеленским продолжалась около часа. Там пообещали, что о подробностях разговора проинформируют позже.

До этого Трамп 12 февраля долго и, по его словам, конструктивно разговаривал по телефону с российским правителем Владимиром Путиным. Американский президент после этого заявил, что война в Украине должна прекратиться, и мирные переговоры стартуют "немедленно". Глава США также получил от Путина приглашение приехать в Москву.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/vert_i_call/21085
Теги:

Новости

Все новости