Зеленский и Путин поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии

Язык
Coinspot 16.11.2020
BTC/USD
16379.07
ETH/USD
457.37
LTC/USD
70.42
НБУ 16.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.60
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Диденко Светлана
Молдавия выбрала нового демократического президента.
Фото: Профиль
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом сообщил сам президент в своем Twitter.
"Поздравляю Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов" — написал Зеленский.
Владимир Зеленский известил, что с нетерпением ожидает ее визит в Киев и что имел возможность лично поздравить Санду в телефонном разговоре этим утром.
Также Санду поздравил действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Республике Молдова", — заявил Йоханнис.
Румынский президент сообщил, что граждане Молдавии выбрали кандидата с европейским и демократическим взглядом. Также добавил, что Румыния поддержит Молдавию в ее усилиях в демократизации и приближению с ЕС.
Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин тоже поздравил Маю Санду с победой на выборах.
"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы" — написал в официальной телеграмме президент РФ.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Республике Молдавия завершился второй тур президентских выборов. За пост главы страны соревновались действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. По официальным данным ЦИК, победила Санду, набрав 57,74%.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости