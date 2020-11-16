Зеленский и Путин поздравили Санду с победой на выборах президента Молдавии

Молдавия выбрала нового демократического президента.

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на выборах президента Молдавии. Об этом сообщил сам президент в своем Twitter.



"Поздравляю Маю Санду с победой на президентских выборах в Молдове. С нетерпением ожидаю дальнейшего укрепления отношений между Украиной и Молдовой для европейского будущего наших народов" — написал Зеленский.

Владимир Зеленский известил, что с нетерпением ожидает ее визит в Киев и что имел возможность лично поздравить Санду в телефонном разговоре этим утром.

Также Санду поздравил действующий президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Поздравляю Майю Санду с победой на президентских выборах в Республике Молдова", — заявил Йоханнис.

Румынский президент сообщил, что граждане Молдавии выбрали кандидата с европейским и демократическим взглядом. Также добавил, что Румыния поддержит Молдавию в ее усилиях в демократизации и приближению с ЕС.

Кремль сообщает, что президент России Владимир Путин тоже поздравил Маю Санду с победой на выборах.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов России и Молдовы" — написал в официальной телеграмме президент РФ.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Республике Молдавия завершился второй тур президентских выборов. За пост главы страны соревновались действующий президент Игорь Додон и бывший премьер-министр Майя Санду. По официальным данным ЦИК, победила Санду, набрав 57,74%.





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