Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Зеленский поговорил с Макроном. Фото из открытых источников

Главы государств подробно обсудили ситуацию на поле боя и успехи украинских сил в Курской операции.

Владимир Зеленский выразил благодарность Эмманюэлю Макрону и французскому народу за непреклонную поддержку, которая "не только помогает спасать жизнь, но и приближает нас к продолжительному миру и стабильности в Европе".

Президенты также договорились тесно сотрудничать с ключевыми союзниками по достижению мира и разработке эффективных гарантий безопасности.

"Как одна из таких гарантий мы обсудили французскую инициативу по размещению военных контингентов в Украине. Мы рассмотрели практические шаги по ее реализации, возможное расширение и привлечение других стран к этому процессу", — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининградская область РФ исторически является частью Малой Литвы. В ответ на заявление литовского президента первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев сказал, что все Балтийские страны должны принадлежать России. "Если уж и пересматривать итоги Второй мировой, то вся Прибалтика должна России принадлежать, как было до революции. В том числе и Вильно — нынешний Вильнюс, который с 1795 года был столицей Виленской губернии Российской империи", — заявил депутат.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что украинская армия не может в дальнейшем держаться на извозе пехотинцев, расплачивающихся за ошибки командования, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, на самом деле не столь важно, будет ли пауза в войне и когда она будет. "Важно, в каком состоянии мы дойдем до перемирия и где будет проходить линия боевого столкновения", — отметил он.