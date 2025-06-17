logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Зеленский готов идти до конца: позиция Трампа не помеха для лидера Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский готов идти до конца: позиция Трампа не помеха для лидера Украины

Что указывает на твердое решение президента Украины Владимира Зеленского

сегодня, 16:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде, где проходит саммит G7. Предполагалось, что украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом, однако он покинул саммит раньше. Американский лидер объяснил спешный отъезд событиями на Ближнем Востоке.

Зеленский готов идти до конца: позиция Трампа не помеха для лидера Украины

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Зеленский должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни утром, а затем посетить рабочий завтрак G7 по теме "Сильная и суверенная Украина" в сопровождении Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет агентство Reuters.

"Посольство Украины в Канаде заявило, что планы Зеленского по поездкам не изменились", — пишет издание.

Отметим, что в апреле 2025 года Зеленский отменил часть визита в Южную Африканскую Республику из-за массированного удара России по Киеву и другим городам Украины.

Несмотря на отъезд Трампа, дипломат Европейского Союза заявил, что все остальные члены хотели остаться, чтобы встретиться с Зеленским и продолжить переговоры.

"G7 пытается найти единство относительно конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, поскольку Трамп открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и ввел тарифы против многих присутствующих на нем союзников", — пишет издание.

Относительно результатов саммита президент США согласился на групповое заявление, призывающее к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

"Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Иран является главным источником региональной нестабильности и террора и что Израиль имеет право защищать себя.

Также напомнило, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что планирует обсудить дальнейшую поддержку Украины, санкции против России и будущее финансирование усилий по восстановлению Киева. Однако комментарии Трампа по России уже вызывали сомнения в том, чего Зеленский может достичь на запланированной встрече с Трампом.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Путин мог предупредить Трампа об обстреле Киева.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/china/ukraines-zelenskiy-seek-g7-support-trumps-early-exit-puts-dampener-summit-2025-06-17/
Теги:

Новости

Все новости