Зеленский готов идти до конца: позиция Трампа не помеха для лидера Украины

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде, где проходит саммит G7. Предполагалось, что украинский лидер встретится с президентом США Дональдом Трампом, однако он покинул саммит раньше. Американский лидер объяснил спешный отъезд событиями на Ближнем Востоке.

Зеленський и Трамп. Фото из открытых источников

Зеленский должен встретиться с премьер-министром Канады Марком Карни утром, а затем посетить рабочий завтрак G7 по теме "Сильная и суверенная Украина" в сопровождении Генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пишет агентство Reuters.

"Посольство Украины в Канаде заявило, что планы Зеленского по поездкам не изменились", — пишет издание.

Отметим, что в апреле 2025 года Зеленский отменил часть визита в Южную Африканскую Республику из-за массированного удара России по Киеву и другим городам Украины.

Несмотря на отъезд Трампа, дипломат Европейского Союза заявил, что все остальные члены хотели остаться, чтобы встретиться с Зеленским и продолжить переговоры.

"G7 пытается найти единство относительно конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, поскольку Трамп открыто выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и ввел тарифы против многих присутствующих на нем союзников", — пишет издание.

Относительно результатов саммита президент США согласился на групповое заявление, призывающее к деэскалации конфликта между Израилем и Ираном.

"Мы призываем к тому, чтобы разрешение иранского кризиса привело к более широкой деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе", говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что Иран является главным источником региональной нестабильности и террора и что Израиль имеет право защищать себя.

Также напомнило, что на прошлой неделе Зеленский заявил, что планирует обсудить дальнейшую поддержку Украины, санкции против России и будущее финансирование усилий по восстановлению Киева. Однако комментарии Трампа по России уже вызывали сомнения в том, чего Зеленский может достичь на запланированной встрече с Трампом.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что Путин мог предупредить Трампа об обстреле Киева.



